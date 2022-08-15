前民進黨桃園市長候選人林智堅在台大國發所的碩士論文被認定抄襲，台大校長候選人、工學院長陳文章今天表示，台大一向重視學術倫理及誠信，因為這是做研究的基礎，學校有責任，教導學生正確寫論文的方法。而他也認為，陳明通指導的學生多了點。

台大今天晚間舉行校長候選人治校理念說明會，陳文章提出「打造世界級學府，展現百年的榮耀」主張，一旦他當上校長，希望可以在2028年台大百年校慶前，募到30億元，為下一個百年學校發展的軟硬體做準備。

陳文章說，相較於日本東京大學及美國加州大學洛杉磯分校，台大每年經費實在太少，因此他一旦當上校長，將努力提升學校經費。去年台大總經費是195億元，他希望可以每年成長5％、也就是增加10億元，讓學校發展可以更快速發展。他也會加強募款，希望每年募款金額可以成長10％。

對於最近林智堅發生的論文抄襲事件，陳文章說，台大碩士生或博士生都要修專題研究課程，老師可以從中教導學生如何寫論文，從文獻回顧、建構目標、研究方法到結果，把學術倫理規範告訴學生，協助他們建構自己的論文，以避免再發生抄襲狀況。

「學生不是天生就會寫論文」，陳文章表示，學校寫作中心應該和各系所結合，讓學生之道正確寫論文的方法，並加強他們論文口頭報告的訓練，讓他們寫出跟別人不一樣的論文。

林智堅在台大國發所的指導教授陳明通從1995年今年，17年共指導出173位碩博士，平均每年指導10人，也引起爭議。

陳文章表示，通常人文社會學院的教授每年能指導2至3個學生、理工及電資學院可以指導5個，陳明通在台大應該是個特例，「他指導的學生數目多了點」。不過台大目前已接獲檢舉，將成立小組調查陳明通是否有違反學術倫理。

陳文章說，林智堅讀的是台大國發我碩士在職專班，這次引起爭議，台大應該檢討，並考慮讓在職專班學生不一定要寫論文才能取得學位，或許可以用實務報告來取代論文。