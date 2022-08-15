國民黨桃園市長參選人張善政15日出席活動致詞時，他提及市長鄭文燦2014年當選桃園市長時，曾向行政院申請將鐵路高架改為地下化、重新修改航空城計畫，他當時擔任行政院副院長，曾經手這2個案子的核定，但8年過去卻沒什麼進展，直呼「這是老天冥冥之中要我回來完成！」。

張善政表示，談及他與桃園的淵源，大家只知道我曾在渴望園區工作過12年，但接下來2個淵源大家就曉得。他說道，鄭文燦2014年當選桃園市長時，我在行政院擔任副院長，鄭文燦上任後首件事情就是向行政院申請，將原本核定好的台鐵高架化方案改為地下化，當時行政院長為毛治國，毛治國認為鐵路從高架改成地下要多花很多錢、多出許多施工時間，為此仍有疑慮，但我毛治國說鄭文燦剛當選，桃園市民選出鄭文燦是有挾帶民意，所以我協助毛治國核定鄭文燦提出的方案。

張善政，另還有1件事，鄭文燦當時也向行政院撤回航空城計畫，欲重新修改再送回審查，這案子我也有經手，但2014年至今已經8年過去，鐵路改成地下化現在才剛要開始做，航空城重新核定到現在才開始土地徵收，進展乏善可陳。「老天冥冥之中告訴我，要我來桃園把這2件事情完成吧！」都依照鄭文燦意願修改過了，我年底若接任市長會讓工程加速、順利進行，讓桃園改頭換面。