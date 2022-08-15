閒置用地變身運動空間！為提供台中市南屯區民眾運動休憩空間，台中市教育局推動「文46多功能綜合球場」興建工程，今(15)日上午動土，台中市長盧秀燕表示，南屯區現在人口數已達17萬，是環境最好的地方，她就任後持續推動教育、運動、文化等民生建設，盼打造南屯好生活。

盧秀燕在臉書以「加速建設・為台中拚」為標題寫道：「今天南屯區『文中46』多功能綜合球場，順利動工了！我們與中央合作，預計今年底、明年初就能落成啟用，近年台中快速的發展，台中要做宜居城市，就要提供市民優質運動場地、休閒空間。文中用地閒置，在經過市府、議員、里長會勘，與立委向中央爭取，我們優先設立2座風雨籃球場、2座網球場及1座五人制足球場，感謝台中隊，不分中央與地方，協助促成。」

盧秀燕表示，「文中46用地為學校預定地，未來也考量南屯區人口發展評估設校需求，配合整體校園規劃，不會影響後續學生權益。台中市民愛運動，運動樂活的城市要給民眾足夠且優質的環境，秀燕加速建設，為台中拚！」

盧秀燕在動土典禮指出，位於五權西路、向上路口的這塊土地已經閒置多年，歷經多位市長都未完成開發，經地方爭取，市府籌編1080萬、爭取體育署1620萬闢建；她就任後在南屯的建設主要以教育、文化、運動、休息為主，透過各項民生建設，要打造南屯好生活。