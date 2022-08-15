今年上半年已賺超過1個股本的成衣代工廠振大環球（4441）15日舉行法說，董事長許公任指出，馬達加斯加廠到年底的產能全滿、越南第四季接單順暢，在原物料通膨是可以被控制的，預期今年的毛利率可以很有競爭力。

振大環球今年上半年EPS 10.88元。營業毛利率24.22%，比去年同期提升近6個百分點。

許公任指出，由於客戶結構調整，大比重轉至線上商城的客戶，下單動能提升，加上生產基地北越及馬達加斯加廠生產效率提升、管銷控制得宜，是推升上半年獲利動能的原因。

由於市場對通膨可能影響服飾消費市場，庫存增加將降緩下單動能，振大環球指出，目前馬達加斯加廠到年底產能全滿，越南產能常態性訂單下單變短，目前還在陸續接單，公司已做好充足的準備，全力協助客戶彈性應變訂單的調度。

許公任指出，公司有信心在客戶訂單變成短鏈生產的產業狀況下，訂單比別人穩，等到客戶回復常態性下單的時候，公司彈得比別人快，就像2021年下半年到2022年上半年振大環球的成長動能一樣。

至於通膨所引起的各種原物料價格上漲，振大環球表示，公司在馬達加斯加、越南二地取得原料的成本，以及成本管理，相對於其他地區的成衣代工廠是非常有競爭力的，因此，今年公司的毛利率優於去年是可以被期待的。