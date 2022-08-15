磐石醫藥生技15日宣布，已取得中研院專屬技轉授權，該技術來自於前院長翁啟惠、基因體研究中心研究員馬徹、林國儀等團隊開發抗冠狀病毒的廣效疫苗，助推全球疫情能在較短的時間內得到有效控制。

甫於今年成立的磐石生技，重磅大咖雲集，除了聘任前台大醫院院長李源德教授擔任董事長外，哈佛大學退休教授陳良博院士也將擔任美國子公司董事長，另外，也延攬李政欣、林一德兩位旅美專家返台加入團隊。

李源德近半年來積極洽談專屬授權，規劃投入預防、診斷、治療冠狀病毒、流感等相關疾病研發、產品化等工作；兼具醫學及病毒學專業的李政欣，曾任哈佛醫學院基因治療中心副主任及美國AB抗體生物科技公司研發長。而林一德曾任國際專利法律暨諮詢事務所Prosyla Group P.C.營運長，在智財及商務開發上有豐富的實戰經驗。

磐石已獲准進駐國家生技園區創服育成中心，將立即著手成立產品研發實驗室，另外，也在美國波士頓建立據點，培育台灣具發展潛力生技新生代並促進國際交流合作，以「多元佈建、聚焦發展」的策略，讓技術、人才、資金陸續到位。

新冠病毒持續肆虐全球，2021年新冠疫苗陸續問世雖迎來曙光，但變異種病毒的威脅仍在世界各地不斷蔓延著，尤其台灣近期正遭遇前所未有的疫情考驗，如何有效預防、控制、治療新冠病毒仍是各國公衛機關及醫療研究組織持續努力的首要目標。

翁啟惠、馬徹、林國儀及其團隊多年來投入研發用於預防不同冠狀病毒變異株、流感病毒變異株的廣效疫苗方法，以及用於診斷與治療冠狀病毒感染的基礎研究成果，磐石醫藥生技已向中研院取得專屬技轉授權，未來將加速進行臨床使用前的人體試驗與後續產品開發等工作，以期幫助全球疫情在較短的時間內得到有效控制。