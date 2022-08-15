連任6屆的國民黨籍金門縣議長洪允典未參加黨內提名登記，黨中央仍通過徵召他參選第一選區，希望在他基層豐沛人脈協助下，營造黨內大團結的氣氛，打贏金門外島縣長保衛戰。

洪允典因個人的考量，並未參加黨內提名登記，以致日前縣黨部公布提名人選時，第一選區只提名歐陽儀雄和許玉昭2人，引起地方政壇的議論。

縣黨部今天說明，日前召開提名審議委員會議，除討論年底五合一選舉，會中也建請中央徵召現任金門縣議會議長洪允典參選第一選區議員，經陳報中央黨部獲得核定通過。

縣黨部表示，黨中央核定通過徵召案有助於營造藍軍大團結的氣氛，對年底縣長大選帶來正面影響，很期待在黨員同心協力下，打好縣長大選這一仗，讓楊鎮浯順利連任，獲得再為鄉親服務的機會。

金門縣黨部主委吳興邦表示，洪允典為連任六屆之資深議員(第二、三、四、五、六、七屆)，熟稔議事運作，更深諳縣政事務與地方民情，並連任台灣六桂宗親總會第六、七屆總會長、金門縣六桂宗親會第五、六屆理事長，暨曾任台北市同鄉會常務理事、中華民國烈嶼公共事務協會創會理事長、金門縣烈嶼洪氏宗親會理事長等職務，熱心社會公益，不落人後，經歷與成就深獲黨中央的肯定與支持。

吳興邦指出，洪議長為民喉舌長達廿餘年，在地方上用心耕耘，累積豐沛的基層實力，熟稔地方事務，表達民意、監督縣政不遺餘力，更是一位優秀的黨員同志。洪議長在過去四年主持議事，監督縣政把關預算、關注民生經濟課題為民瘼請命、著眼公共工程建設為品質把關、關心綠色生態維護環境永續等，成績有目共睹。

洪允典也向縣黨部表示，未來他希望推動鄉親關注的課題，包括 1.支持興建金廈大橋，繁榮大金廈生活圈。2.推動小三通之復航，力挽金門低迷經濟。3.持續關心綠色生態，育林護林永續環境。4.督促縣府開源節流，正視嚴守財政紀律。5.提升金酒營運績效，富裕縣庫支應建設。6.把關公共工程品質，營造金門美好形象。7.強化長期照顧體系，布建更多服務資源。8.再造金酒公司組織，績效導向專業經營。9.開展新四通（通水、通橋、通電、通氣）之規畫，融合兩岸繁榮金門。