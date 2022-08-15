美國眾議院議長裴洛西訪台後，除了英國國會開始討論訪台行程之外，德國政界也就應否讓議院代表團出訪台灣進行討論。除了德國聯邦議院人權委員會提出今年秋季訪台的計劃之外，德國最大在野黨基民盟主席梅爾茨（Friedrich Merz）亦表達對聯邦議員今年10月的訪台計劃表示支持，聯邦議院友台小組也準備10月初訪台。

《德國之聲》引述《德新社》報導說，基民盟主席梅爾茨認為，德國議員訪台「一向都是一個正確的決定」，過去幾十年當中，一直都有聯邦議院代表團訪問台灣，「今年並沒有特殊理由不去延續這個過去幾年、幾十年來的傳統」。

不久前美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，曾導致美中關係高度緊張，中共軍方亦在台海水域進行了一系列實彈軍演，中共還對裴洛西本人及其家屬發佈了制裁令，並對多項中美合作與氣候變遷等會談項目叫停。

報導說，中國強調對台灣擁有主權，並嚴厲拒絕其他國家與台灣開展官方接觸，否則將被北京視為對中國內政的干涉。雖然如此，過去多年以來，聯邦議院的議員們曾多次訪問台灣。最後一次是基民盟維利施（Klaus-Peter Willsch）為首的聯邦議院友台小組在2019年對台灣的訪問。

對於德國經濟日益加深的對中國的依賴，梅爾茨表示：「我們對俄羅斯的依賴是單方面的，主要集中在天然氣供應方面。而對中國的依賴則涉及多個層面，也就是說，這是一種相互的依賴。」他認為，中國同樣依賴於德國企業的對華投資，依賴於德國消費者對中國產品的購買力。他說：「儘管如此，我們還是有種種理由，降低對中國的依賴程度。我個人一項對這種依賴持批評立場。」

報導說，德國汽車工業對中國市場的依賴尤為嚴重。梅爾茨表示，對於這個問題，必須要讓德國汽車工業自己做出決定。但對中國的依賴性，令各大汽車企業的經營業績中暗藏著極大的風險。

梅爾茨還警告說，不應在原材料問題上，對中國形成依賴。「中國也對我們存在依賴，因為中國需要向我們銷售其原材料。有鑑於此，我認為在對待中國的問題上，一定要堅持相互依賴的原則。」