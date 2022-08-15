黃巧綸家境不錯，目前人還待在英國。（摘自臉書）

黃巧綸4天前收到的私訊。（黃巧綸提供）

黃巧綸4天前收到的私訊。（黃巧綸提供）

近日柬埔寨詐騙事件成為新聞關鍵詞，台灣人在國外遭凌虐、器官販賣、被人蛇集團控制等案例都引起社會高度關注，15日爆出「國光女神」黃巧綸曾在限時動態發文，找人去柬埔寨工作並開出不錯的薪資，被質疑招募是在幫詐騙集團吸引人頭，對此黃巧綸強調自己絕不可能「賣人」。

黃巧綸解釋，自己大概是在半年前左右貼文，是要幫認識多年的姊姊在柬埔寨的外貿公司徵人，「她知道我英文好，問問我身邊有沒有不錯的人可以當助理。」當時徵人的條件是包吃包住，可住金邊的別墅，還有阿姨煮飯打掃，底薪2200美金（約台幣6.5萬台幣）到2500美金（約台幣7.5萬），希望年紀在35歲以下。因為工作返台須隔離，黃巧綸又加碼補助多5千塊，但仍沒應徵到人，最後還是找了當地的員工。

黃巧綸對比時間，徵人的文是半年前發出，4天前竟在社群的陌生訊息處看到有網友傳當時徵人的截圖給她，「那時候就已經徵到助理了，我沒管，結果就被爆料。」事情爆發後，黃巧綸的父母都知道，她說：「幫忙徵助理的時候媽媽也知道，我也有請她幫忙找英文好的人。反正我沒做，如果他們要這樣寫，我就先把留言區關掉，持續這樣說的話，我爸媽說可能會提告。」