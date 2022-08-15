柬埔寨打工詐騙，多名台籍民眾遭囚禁、凌虐，日前媒體報導竹聯幫或統促黨成員，協助上20幾名被害人返台，刑事局發新聞稿澄清，指出不論是幫派或隱身政黨的組織，都難改為惡作亂的本質，企圖分飾神鬼兩角色，擦脂抹粉、美化形象，實在低估國人的智慧。

刑事局表示，有關部分媒體刊載「竹聯幫出手救出柬埔寨20幾名台人」部分，經警察機關與外交部清查，均與事實有所出入，而且經警方偵破涉嫌跨國人口販運集團案件，已有4起與竹聯幫有關，經檢察官聲押獲准6人，以近期偵破全國首件最大人口販運國人案竹聯幫東堂東新會李姓男子，涉嫌柬埔寨求職詐騙，業經法院裁定羈押。

刑事警察局與移民署、外交部合作自泰國帶回9名人口販運被害人返台。桃園地檢署林郁芬檢察官15日訊問後，其中8名初步認定為受詐騙出國之被害人，另1名具有黑道幫派背景的何姓被告，則認為涉犯意圖營利詐騙使人出國、組織犯罪參與組織、以強暴、脅迫等方法使人從事與勞動顯不相當工作等罪嫌重大，且有串證逃亡之虞，予以當庭逮捕並聲請羈押。

針對涉嫌從事跨國人口販運之幫派分子，警察機關必貫徹溯源打擊幫派作為，絕不讓幫派心存僥倖，也請民眾勿信不實輿論。