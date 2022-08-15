觸控面板廠GIS-KY業成（6456）15日公告，成都子公司將配合停產至20日，公司將啟動異地備援、並以庫存支應，評估對財務業務無重大影響。

業成表示，子公司業成科技（成都）有限公司15日接獲成都電力主管機關通知，受極端高溫天氣影響，即日起至8月20日啟動有序用電方案，針對當地工業電力用戶實施停產。

業成表示，目前成都子公司已調整相關生產運營，並採取異地備援、復電後趕工等因應措施，也會先以庫存支應出貨。