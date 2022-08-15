在香港上市的大陸地產商恒大系企業再傳帳目不清。香港財務匯報局15日宣布再度介入調查恒大系財報，同時調查對象還包括恒大的審計事務所PwC（台稱資誠）。

香港經濟日報報導，財匯局表示，就中國恒大和恒大物業的帳目及審計展開調查，主要根據恒大物業和中國恒大7月22日公布，有關受限制銀行存款和其他貸款之分類、質押擔保之計量以及關聯交易之披露的問題，以及審計的相關問題。

恒大物業今年3月披露有人民幣（下同）134億元的存款被銀行強制執行。恒大之後在7月公布初步調查報告，解釋事件源於公司以定期存款為「協力廠商公司」存單提供抵押，但協力廠商未能依時還款，令存款被沒收，而有關抵押貸款的資金，最終由協力廠商轉回母企中國恒大作營運之用。

當時恒大還宣布最新人事調整，要求參與上述資金安排的中國恒大行政總裁夏海鈞、首席財務官潘大榮，以及子公司恒大集團執行總裁柯鵬三人辭職，由肖恩接替夏海鈞的行政總裁職位。

值得注意的是，香港財匯局並非首次調查恒大財報。該局去年10月罕有地高調調查恒大財務報表，質疑恒大、PwC能否以「持續經營（going concern）」原則評估2020年年度帳目。

財匯局在最新聲明提及，正查訊恒大物業2020年年度帳目和2021年中期財務報表，以及PwC就恒大物業2020年年度帳目的審計。

在中國恒大方面，財匯局正擴大去年10年公佈的調查和查訊範圍，同樣涉及恒大2020年年度帳目、2021年中期財報以及PwC2020年度的審計。財匯局解釋，在必要情況下，公佈展開查訊和調查或擴大其範圍，以保障股東和投資大眾的利益，從而維持公眾對金融市場和獨立核數師監管制度的信心。