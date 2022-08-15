櫃買中心15日表示，為便利社會大眾參與臺股，滿足投資人普通交易時段買賣零股之需求，自109年10月26日實施上櫃盤中零股交易制度，投資人可於普通交易時段買賣零股。

上櫃盤中零股交易制度上線迄今已近2年，零股成交值及成交戶數均有顯著提升，為進一步提升零股成交機會與效率，並兼顧投資人審慎下單之思考時間，已公告修訂「零股交易辦法」部分條文，將上櫃零股交易撮合間隔時間由現行3分鐘縮短為1分鐘，並預計自111年12月19日起開始實施。