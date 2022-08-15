在美股上市的大陸新能源車品牌理想汽車，於15日美股盤前公布最新業績。財報資料顯示，理想汽車第二季營收人民幣（下同）87.3億元，超過市場預期的79.9億元，年增上漲73.21％，但較上月相比下滑8.7％。第二季淨虧損6.18億元，雖優於市場預期的虧損7.24億元，但較上年同期虧損2.35億元擴大。

受此影響，理想美股盤前跌逾6％，截至17點50分，理想盤前報價30.52美元，跌6.06％。理想上個交易日（12日）收報32.49美元，跌0.67％。

理想財報指出，理想汽車上半年實現收入182.9億元，年增112.4％；歸屬股東的綜合收益3.44億元，上年同期虧損7.94億元。

第二季的車輛毛利率為21.2％，2021年第二季為18.7％，2022年第一季為22.4％。

第二季的車輛銷售收入為84.8億元，較2021年第二季的49億元增加73％，較2022年第一季的93.1億元減少8.9％。

公司預計2022年第三季車輛交付量為27,000至29,000輛，較2021年第三季增長7.5％至15.5％。收入總額為89.6億元至95.6億元，較2021年第三季增長15.3％至22.9％，但低於市場預估的139.8億元。