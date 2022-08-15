遠東SOGO百貨起家厝忠孝館斥資6000萬元改裝的直營超市Fresh Mart15日開幕，SOGO董事長黃晴雯指出，在北捷進行手扶梯工程七個多月期間，雖連通口人流減三成但未影響業績，反而1～7月逆勢成長5%，她同時表示，超市破例引進全台首座手推車消毒艙，彰顯獨特與安心服務。

黃晴雯強調，對下半年景氣有信心，主要是國際解封，各國自在出國、社交恢復，對零售相對有幫助；以台北三店包括忠孝、復興、敦化1～7月業績成長18%，預料全台全年正向成長有望，而SOGO超市重改裝後，試營運首日業績更成長84%，全新面貌亦有望帶動地下二樓全年業績超越9億元。

忠孝復興捷運站4號出口連通口封閉施工7個半月重新啟用，黃晴雯指出，每月有20萬人次透過連通口入店，封閉期間來客數雖大減30%，但透過多檔活動吸客，提袋量、客單價皆有提高。

展望下半年發展，黃晴雯認為，台灣通膨壓力相對減緩，但仍須持續對疫情嚴陣以待，此外，後疫情時期消費者傾向一次性集中採購，而忠孝館屬於全客層百貨，滿足各分眾客群需求，全年業績值得期待。