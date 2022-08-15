美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基率團來台訪問，今（15日）下午赴立法院與外交及國防委員立委進行閉門會談，民進黨立委何志偉表示，馬基是長久支持台灣的老朋友，曾投票支持《台灣關係法》，代表著台美友好是擁有堅固基礎的，不會因為中共的軍演恫嚇而退縮或妥協。外界關注閉門會議是否有討論到軍售，與會者則透露，未討論軍售項目。

何志偉表示，民主很美麗，卻也很脆弱，中共無所不用其極的用各種方式打壓台灣，但這只代表著，中共就是麻煩製造者、和平破壞者。中共對台灣到處設下「紅線」，台灣與民主自由的同盟們應該也要劃下一條線，一條明確更為「鮮豔的紅線」。

他說，馬基是長久支持台灣的老朋友，馬基於1979年擔任美國聯邦眾議員時，曾投票支持《台灣關係法》，為目前美國國會少數曾參與《台灣關係法》立法且仍在任的國會議員。像是「台灣安心法案」（Taiwan ASSURE Act）、「台灣學人法案」（Taiwan Fellowship Act）都是馬基所提出的，代表著台美友好是擁有堅固基礎的，不會因為中共的軍演恫嚇而退縮或妥協。

何志偉也提及，稍早中共官方公布，共軍明起於渤海執行軍事任務；共軍東部戰區今天上午也發布，東部戰區火箭軍演練「公路發射」。台海的和平穩定是國際共識，正常的國際交流也可以讓中共大動肝火，再多的軍演也只是坐實了，中共就是國際麻煩製造者，跨黨派的台灣共識。