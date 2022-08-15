證交所表示，盤中零股交易主要以本國自然人為主，是金管會達成普惠金融政策願景的重要制度，也是資本市場藍圖的重要擘畫項目之一。為促進零股流動性，提升小額投資人盤中零股交易的便利性，並兼顧投資人審慎下單之思考時間，證交所已公告訂於今年12月19日調整盤中零股交易撮合間隔時間，由現行3分鐘縮短至1分鐘，進一步增進盤中零股市場成交機會及效率。

此外，今（2022）年上半年舉辦之「推廣創新板合格投資人競賽獎勵活動」，獲得投資人及證券商熱烈響應，截至6月底合格投資人已逾9.8萬戶，較去年底活動開辦前之6萬6千戶增加逾3.2萬戶，其中自然人截至6月底累計數已逾3.5萬戶，較活動開辦前之戶數成長近八倍，本次接續加碼舉辦第二階段推廣獎勵活動，並配合8月開始將陸續有公司於創新板正式掛牌上市，鼓勵合格投資人進行創新板股票交易，以提高創新板股票之市場參與度與交易活絡。

「臺灣創新板(TIB)」之設立宗旨係為鼓勵擁有關鍵核心技術及創新能力或創新經營模式之企業進入資本市場籌資，上市標準訂定以「市值」為核心，並輔以營收或營運資金之要求；採簡易公發制度，縮短內控審查期間、調整查核範圍及相關作業；且上市後承銷商持續輔導，協助創新板公司遵循相關法令及配合完成上市後監理業務，展望未來，證交所將持續推動生醫科技、智能製造、人工智慧、共享經濟等新興產業於創新板上市，為市場注入新血。