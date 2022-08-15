櫃買中心15日晚間表示，上櫃公司及興櫃公司應於今（15）日完成公告申報111年第2季財務報告家數分別為760家及292家（不含申報期限為111年8月31日之第一上櫃、金控、銀行、證券、期貨及保險公司）。

櫃買中心經統計上櫃公司均已依限完成111年第2季財務報告之公告申報作業；另興櫃公司除富利康科技公司（股票代號：6837）尚未於期限內完成111年第2季財務報告之公告申報外，餘皆已完成。