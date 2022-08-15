周杰倫拍攝新歌〈粉色海洋〉MV，袋鼠也被吸引而來。（杰威爾音樂提供）

周杰倫〈粉色海洋〉MV遠赴西澳拍攝。（杰威爾音樂提供）

Romeo在〈粉色海洋〉MV彈奏烏克麗麗。（杰威爾音樂提供）

周杰倫〈粉色海洋〉MV遠赴西澳拍攝。（杰威爾音樂提供）

樂壇天王周杰倫與昆凌婚後育有一兒兩女，其中他的5歲兒子Romeo不僅在他新歌〈粉色海洋〉裡，以可愛稚氣的童音錄了一段O.S.，還參與了MV演出。MV15日曝光，Romeo俏皮漫步在沙灘扭腰擺臀的模樣，萌度破表！父子倆一起戴上墨鏡、彈奏著烏克麗麗，一個帥氣、一個超萌，讓這支MV充滿濃濃的浪漫幸福感。

MV由周杰倫執導，Romeo時而淘氣漫步、時而率性奔跑，在沙灘上單手旋轉帽子，在遊艇上轉著方向盤假裝行駛，最後還獻上的飛吻，十分具有童星氣勢。目前只學鋼琴的他，在爸爸指導下，有模有樣的撥弄烏克麗麗琴弦，自信帥氣，頗有乃父之風。

被問到未來會不會讓Romeo循著他的路線當歌手？周杰倫說：「小朋友還小，以後還是看他自己的興趣。這支MV讓他入鏡，是想說小孩子成長得很快，想記錄一下他可愛的樣子！覺得讓Romeo出現在自己的MV是不錯的idea！而且這支MV剛好也很適合。」

〈粉色海洋〉MV遠赴西澳拍攝，主要場景位於西澳的赫特潟湖(Hutt Lagoon)，光開車從伯斯這個城市抵達這裡的車程就要花上6小時，雖然路程遙遠，但抵達後看到大片的粉色湖泊，讓周杰倫一行人頓時覺得長途跋涉是值得的。

此行他也赴羅特尼斯島(Rottnest Island)取景，島上隨處可見短尾矮袋鼠，周杰倫彈奏烏克麗麗時，連袋鼠也被他的音樂吸引，好奇湊上前一探究竟，十分可愛！而MV裡出現的「藍色小屋」(The blue house)也是著名的觀光景點，海天一線的景緻搭配這首歌曲，幸福甜蜜的好心情不言而喻。