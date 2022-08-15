北市致力打造友善寵物環境，但台北市議員戴錫欽卻發現大安區某社區規約雖未禁養寵物，卻訂定苛刻的「特殊飼養條款」，包含大型犬出入要戴口罩、頭套，讓毛小孩形同「嫌疑犯」，也禁止在社區遛狗。動保處表示，此次個案規範比動保法更嚴，恐不符合動物福利，會跟建管處一同與個案管委會溝通討論。

戴錫欽表示，根據資料，全台登記家犬貓數，超過15歲以下的小孩人口數，而台北市106萬住戶飼養的犬貓就有28萬隻，平均每100戶就有27戶飼養寵物，限制住戶養寵物的規定不合時宜。

戴錫欽指出，大安區某社區訂定的「寵物管理辦法」，只要「大型寵物」，例如拉不拉多，出入公眾場所都要戴口罩、頭套，且只能從地下室出入，並禁止在社區溜狗，宛如「寵物監」，若持續違反則呈報建管處依「公寓大廈管理條例第16條及第47條」處以3000元至1萬5000元罰款。

戴錫欽質疑，依動保法20條規定，僅有像「比特犬」等10種攻擊性犬隻才需戴口罩，但該社區的「寵物管理辦法」卻規定所有大型犬出入要戴口罩、頭套，讓大型犬像嫌疑犯，而禁止在社區溜狗雖為擔心飼主不清犬貓便溺，造成衛生問題，但這可在飼養規約另外訂定清潔規定及罰則，非擅自認定所有飼主皆不清理。

戴錫欽提出，「台北市動物保護自治條令第10條」規定，寵物飼主只要使用「鍊繩、箱籠、口罩、推車、揹帶」或「以手抱」方式，就可攜帶寵物出入公共場所，但社區卻祭出禁溜狗令，不僅逾越營建署訂定的「公寓大廈飼養寵物管理辦法」，更有違動保精神，他也建議，建管處與動保處應積極了解，對於訂定「特殊飼養寵物條款」的社區予以輔導及加強溝通，落實友善動物城市的精神。

動保處表示，公寓大廈管理自治條例第23條，可讓社區自己訂定飼養規約，但此次個案規範比動保法更嚴，恐不符合動物福利，會跟建管處一同與個案管委會溝通討論，朝動物友善方向加強飼主責任，而非禁止飼養寵物。