國民黨議員陳文政表示，台灣海關現在對產地標示改為「中國台灣」可以當沒看到，但難保哪一天若嚴格檢查，恐導致台商權益受損。(林欣儀攝)

民進黨議員林祈烽(右起)、施志昌說，台商有6個貨櫃要從台中港出口，都已裝好，臨時被要求產品外觀不能只標台灣或ROC，必須改成「中國台灣」。(林祈烽提供／林欣儀台中傳真)

繼大陸日前禁止部分台灣農特產進口後，傳出有台商生產的電子產品要出口到大陸，貨櫃已經裝好，卻突然接獲通知說製造地必須改成「中國台灣」，藍、綠多位議員今天對此情況表示關切，呼籲市府應提供協助。台中市副市長令狐榮達表示，將全力協助台商，也希望兩岸儘速恢復良性對話。

民進黨台中市議員林祈烽、施志昌表示，大陸禁止台灣部分農特產，台中市受影響商家達120家，現在連電子、機械和木工傢俱都受到波及，他接獲台商求助，指有6個貨櫃要從台中港出口，都已裝好，臨時被要求產品外觀不能只標台灣或ROC，必須改成「中國台灣」，否則不能入關。

國民黨議員陳文政、朱暖英則憂心，台灣海關現在對產地標示改為「中國台灣」可當沒看到，但難保哪天若嚴格檢查，恐導致台商權益受損。他們抨擊，政府意識形態的干預，讓許多台商貨出不去、錢進不來，光是糕餅產業的出口量，2020年有9千多公噸、2021年剩7千多公噸，現在則直接歸零，政府喊抗中保台換來廠商在夾縫中求生存。

國民黨議員李中說，全台灣水果外銷大陸1年金額約11億美金，而台灣「ECFA減稅項目正逐步被取消」，如果關稅未來都遭取消，對台灣衝擊不小。

市府經發局表示，大陸要求改標的問題，因涉及中央法令規定，市府將先成立輔導關懷專線，設置單一窗口專線，提供企業來電諮詢及相關服務，另也會協助廠商擴大內需、分散出口，並將配合中央到國外參加拓銷媒合會，積極協助業者拓展國際市場。

令狐榮達則強調，大陸施行的這些措施主要還是兩岸關係的因果問題，市府仍希望中央政府與對岸良性對話，解決基本歧異的問題。