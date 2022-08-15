世界級電源供應大廠台達電子積極保護海底生物鏈的關鍵「珊瑚」，正同步與珊瑚復育的專家合作，將台達的LED與自動化技術及設備，協助耐熱珊瑚種苗的培育與挑選；基金會另也與海生館合作訓練企業志工，台達志工人數現已佔總全台總合格CoralNet（國際珊瑚礁監測網絡）合格成員8成。

台達集團創辦人暨台達電子文教基金會董事長鄭崇華指出，「人類調節暖化的時間越來越短」，今年台灣週邊海域珊瑚白化情況愈發嚴重，發生在美洲的森林野火、歐洲的熱浪、南亞的洪水、非洲的乾旱，再再證明了氣候變遷對人類帶來的衝擊，地球生命力報告指出人類自1970年代消滅超過60％動物數量。

鄭崇華說，因疫情而延宕多時的聯合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會（CBD COP15），年底將在加拿大重新召開，希望能達成下一階段的「生物多樣性」目標和行動計畫，共同保護地球上多樣性的物種，台達董事會近日也已通過相關政策，正式將生物多樣性納入公司永續策略，珊瑚復育行動和環境教育影像音樂會皆為關注生物多樣性的具體實踐。

台達在去年50週年啟動的珊瑚復育計畫，已完成第一階段育苗，可望於年底提前達成千株復育目標。 為了喚起大眾對於全球暖化及生物多樣性議題的重視，今年台達亦延續50周年生態影像音樂會活動，將在9月10日於台北流行音樂中心舉辦。

台達基金會副董事長郭珊珊表示，這幾年台達攜手海科館與民間保育團隊，投入東北角珊瑚復育，同時號召台達員工擔任海洋志工，協助復育基地的例行維護及水下作業；經過一年努力，今年8月已將部份珊瑚種苗，移植到潮境海灣資源保育區。

台達透過8K投影技術及台北愛樂管弦樂團、合唱團的現場演出，9月10日在台北流行音樂中心800吋的銀幕上演繹BBC《地球脈動II》影像音樂會 (Planet Earth II： Live in Concert)，帶領觀眾感受在島嶼、高山、雨林、沙漠、草原等多元地貌下的蓬勃生命力。