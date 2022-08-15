從Daniel Lee手中接任Bottega veneta(簡稱BV)創意總監的Matthieu Blazy ，在其首秀開場上便以全新水桶包Kalimero 系列引起話題，當時身為品牌愛好者的影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）去哪總是戴著它，替BV帶貨、賺曝光，近期也有越來越多明星也跟著搶背這款編織包。

杜娃黎波大玩下衣失蹤，以酒紅素Kalimero包打造亮點，（摘自杜娃黎波 IG）

劉雯出遊搭配Kalimero水桶包，隨性搭出時尚感。(摘自劉雯IG)

南韓女歌手BIBI以清涼造型搭配Kalimero包，呈現青春俏皮的感覺。（摘自BIBI IG）

新生代天后杜娃黎波（DUA LIPA）是近期歐美年輕人心中最具聲量的時尚ICON之一，其獨特的風格是不少粉絲追隨的模範，近期經常可見她選用BV包款上街，日前便分享了以條紋襯請搭配Kalimero 酒紅色邊隻水桶包的穿搭，除分享穿搭也分享自己準備回科索沃參加音樂演出的興奮之情;而超模劉雯日前出遊，也搭配了同款編織包，並默契地選擇襯衫做搭配。另外近期人氣不斷飆升的23歲韓國女歌手BIBI，也同樣選搭同款包款，他也清涼的Bra Top、酒紅色短裙，搭配水藍色的Kalimero 包，展現青春俏皮的一面。

BV KALIMERO 玉芯黃編織水桶包，23萬7400元。（BV提供）

BV KALIMERO 巴羅洛酒紅編織水桶包，23萬7400。（BV提供）

BV KALIMERO 奶油黃編織水桶包 ，23萬7400。（BV提供）

會讓這麼多女星那麼喜愛它的原因，主要應該是因以Intreccio編織工法打造的包身，搭配隨性的扭結、扣環的造型，塑造可肩背、夾於腋下等背法相當多元，且品牌也推出許多顏色如巴羅洛酒紅色、奶油黃、玉芯黃、白色等，十分百搭。