知道「星爺哏」的都是老人？台北市長選戰藍綠陣營近日頻繁交火，尤其嗆聲里長事件，國民黨參選人蔣萬安用電影《九品芝麻官》台詞，砲轟民進黨參選人陳時中「好大的官威」；陳時中則反酸，過多地拿電影做連結，會讓年輕人失望，隔空對槓越演越烈；而陳時中競總分區幹事、立委林楚茵則稱「知道《九品芝麻官》梗(哏)的都不年輕」，國民黨台北市議員徐巧芯則反酸，電影台經常重播周星馳電影，揶揄勿誤把經典當成老梗(哏)。

徐巧芯今(15日)在臉書發文表示：「陳時中團隊又鬧笑話，這次直接地圖炮！『你各位知道周星馳電影梗(哏)的，都不是年輕人』，今天上午，陳時中可能因為聽不懂『好大的官威』梗(哏)，導致答非所問，說自己現在沒有官職，被回批連網路常用的《九品芝麻官》都沒看過、沒聽過，完全不懂網路世代年輕人的用語。」

她指出，「結果抖音姊（指林楚茵）馬上跳出來開戰周星馳以及粉絲，意指這個梗(哏)已經28年了，知道的都是老人！先不提這個梗(哏)既然這麼老，陳時中68歲還沒聽過，陳時中陣營的辯護策略，直接把陳時中打成老頭子真的對嗎？再說，人家周星馳的作品到現在都還在電視播，東森電影台8/19（五）11:00又會重播，最好是只有老人才懂這個梗(哏)啦！這叫做『經典』好嗎！」

徐巧芯借陳時中的金句開酸：「周星馳的梗(哏)平常時用的機會可多了，各種梗(哏)圖、迷因也都會使用這些金句台詞。我知道抖音很新，愛奇藝很潮，這些我也都有在用。但有必要為了護航克拉克，去指控喜歡周星馳的都不是年輕人嗎？真的『不是一個健康的心態』」；她還標註說「明明就是老少咸宜好嗎」、「陳時中不懂不要扯別人」、「沒看過的話禮拜五可以惡補一下謝謝」。

吳啟華在周星馳電影《九品芝麻官》演頌師方唐鏡，為網民所津津樂道。（圖／《九品芝麻官》劇照）

她還補充重播資訊：「8/11（五）1100記得補課，下次不懂不要亂回，會變糗爺。備註：一開始搖頭說沒看過，下一個行程的時候突然改口說「年輕時」看過，但九品芝麻官1994年出的，他當時已經41歲，他確定是「年輕時」看過的嗎」。

網友表示：「一句話，或一個段子可以歴經2、30年，那就是已經成為經典。即使小孩子（現在的小孩）聽父母大人在聊天時講到，但卻不知道出處，還是會被學起來～只因這些話語往往一矢中的，能體現事物本質與人心」。