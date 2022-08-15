「鐵肺歌手」鄧紫棋天生具有一副好歌喉，能飆唱許多高難度歌曲，受到華人歌迷們的喜愛，近期她將推出新歌，為此特地開直播和粉絲們互動，沒想到在直播過程中有人問鄧紫棋是不是整了鼻子，讓鄧紫棋立刻回擊：「我整張臉都沒有動」。

歌手鄧紫棋昨（14）日晚間開直播，被網友問到「姐姐是不是動鼻子？」鄧紫棋立刻用手指推鼻子，並喊話：「來！我給你看，你想要怎麼弄臉」，她捏著鼻子扭，有些氣憤的說：「我動啥了？我啥也沒動，我的整張臉都沒動過，好不好？」，為了力證自己沒整容，她伸手推擠臉頰肉，毫不猶豫將醜態暴露給大眾，隨後鄧紫棋大度地回應：「我合理的懷疑你只是給我一個機會來告訴你，所以我對你沒有任何情緒。」

解釋後鄧紫棋淺秀歌喉，並預告新歌將在下個禮拜二公開，表情開朗地結束直播，許多粉絲心疼鄧紫棋被誤會：「家人們，怎麼會有人質疑鄧紫棋的鼻子呢？這個也太自然了吧？」、「小鄧沒動過的啦」、「不能因為鄧紫棋漂亮，就質疑人家整容吧」、「麼會有人質疑她的鼻子是假的啊？從小時候就能看出來一模一樣」、「哎呀人家是唱歌的關心外貌什麼的就挺無語的，反正我只聽她的歌」不過有人持反對意見「不知道整沒整……但現在做的大部分鼻子就是能捏能轉……」、「by2也能捏鼻子啊」、「她真的變漂亮了！鼻子跟以前確實不一樣了。」