1945年8月15日，日本裕仁天皇前往廣播站發布主動投降聲明，也就是日文中的「玉音放送」，表達日本接受盟軍的波茲坦宣言。然而即使天皇都表態投降了，仍然有一部分堅定的主戰派還是不願配合，這就是「厚木航空隊事件」，也稱為「厚木叛亂事件」。

早在裕仁天皇發表投降聲明之前(8月14日)，日軍當中的主戰就已探知一二，他們曾經計畫攻下皇居挾持天皇以阻止發布投降聲明，此事稱為「宮城事件」。在政變失敗後，包括陸軍大臣阿南惟幾、策畫者畑中健二、椎崎二郎、古賀秀正等人自盡。

然而，即使政變已然失敗，仍有許多主戰派不死心，改用其他方式抵制投降事宜，這就是厚木海軍航空站第 302 海軍航空兵團司令小園安名上佐主導的另一起叛亂。

小園在得知天皇有意投降時，就曾對高層指揮部說：「302 航空兵團絕對不會投降」說完就退出指揮部。接著他指示手下部隊「日本是神聖的國家，沒有投降，我們絕不屈服於違背國家前途的命令。」

在拉包爾的小園安名(左)，右為後勤員工藤重敏。(圖wiki)

厚木基地有一些士兵被小園所說動，他們拒絕聽從其他高層的命令，即使海軍大臣米內光政下令解除小園的職務，但基地仍然奉小園為指揮官。在這段時間，厚木基地甚至派出戰機，試圖擊落前來的美軍特使座機，所幸座機未被擊落，僅是輕傷，但是這也使美軍對日本的投降誠意感到懷疑。

然而，到了8月16日之後，小園突然神智不清，失去行動能力，基地突然群龍無首。關於小園的身體問題，有一說是瘧疾復發，也有一說基地內的反政變臥底，在小園的臥室裡噴灑有毒的航空燃料，使小園有些中毒而暈眩。即使叛亂帶頭者已神智不清，但是堅定不降的下級軍官不為所動，他們向各地空投拒降傳單，尋找支持者。

不過，拒降是如此荒唐，到8月20日，厚木基地的主要高層也鬆動了，基地副指揮官菅原英雄中佐在8月21日主動將病倒的小園安名大佐交出去強制送醫。

拒降派失去主要幹部，但叛亂卻還沒有結束， 10名年輕軍官和15名士官搭乘飛機前往狹山機場和兒玉機場，17名軍官和44名士官前往第98飛行中隊，都為了尋找其他同伴部隊，前往狹山機場的那批人找不到支持者，失望之餘只能於22日返回厚木基地。但是前往兒玉機場的那些人，似乎找到了願意拒降支持的地勤人員，卻不知他們實際上是滲透厚木基地搞破壞的。23日，原兒玉機場的地勤員將飛機輪胎都被放氣，一切大勢以去。飛行指揮官山田九七郎少校於 24 日與妻子一起自盡。25日，岩戸良治自首，26日，反戰團全部被東京警衛隊拘留， 事件終於告一段落。

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事後，叛亂成員被以處以「抗命罪」。判處4~8年的監禁，士兵則判緩刑一年，小園安名則被判處無期徒刑。不過，經過幾次特赦和減刑，所有人都被提前釋放。連小園大佐都在1950年被釋放，小圓安名本人則在1960年去世，享年58歲。