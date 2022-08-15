中國信託商業銀行參與第5屆公益彩券發行機構甄選，今（15）日再次獲主管機關財政部指定為公益彩券發行機構，發行期間為10年。中國信託強調，未來10年將以更嚴謹的態度，使公益彩券盈餘穩定累積，挹注更多資源執行社會福利政策，提供弱勢彩券經銷商就業機會並提昇生活品質，使社會大眾認同公益彩券的價值。

中國信託預估，未來10年公益彩券銷售總額新臺幣1兆2800億元，平均每年新臺幣1280億元，10年可創造彩券盈餘新臺幣2985億元、彩券回饋金新臺幣270億元、中獎稅收新臺幣409億元，合計約新臺幣3664億元。

中國信託金控暨中國信託銀行行政長高人傑表示，中信銀行再次獲選公益彩券發行機構，是各界對中國信託15年來豐富的彩券經營經驗、表現及未來發行計畫的認可，由於彩券銷售業績卓越、公益形象大幅提升及經營團隊專業能力深獲經銷商信賴與好評，感謝主管機關及所有民眾對中國信託及委託經營單位台灣彩券的肯定；

高人傑指出，中信銀行自民國95年爭取第3屆公益彩券發行權時，就是抱持回饋社會的理念參與競標，未來中信銀行仍秉持初衷，不論彩券盈虧，每年都將回饋政府新臺幣27億元，作為社會福利及各項公益之用；此外，第5屆發行10年共提供新臺幣6億700萬元用於經銷商照顧、1億5000萬元經費用於公益彩券形象建立及健全彩券市場。

中信銀行發行公益彩券邁入第16年，過去15年來因為彩券相關收益，包括公益盈餘、回饋金及獎金稅收，共計挹注政府新臺幣5041億元，平均每年約有新臺幣336億元。第5屆公益彩券以持續推廣公益本質為發行重點，將推出多元且饒富趣味性的產品，吸引更多民眾加入購買彩券的行列，期盼每一張彩券都能匯集民眾做公益的信念與力量，讓更多好事在臺灣發生。