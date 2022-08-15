SOGO忠孝館講究生活儀式感，首家百貨超市販售鮮花。（SOGO提供）

SOGO百貨董事長黃晴雯推薦全台首創UV-C推車滅菌艙。（SOGO提供）

Mia C’bon高島屋店世界酒區，精選超過2500多支經典酒款，含獨家高價2007年份的拉斐酒莊葡萄酒。（Mia C’bon提供）（飲酒有害健康）

微風超市高雄產銷履歷食尚物產祭－甲仙濃芋禮盒，580元。（微風超市提供）

微風超市高雄產銷履歷食尚物產祭－烏龍春茶，520元。（微風超市提供）

新光三越信義新天地A8 B2美麗市場，首度設立兒童專區。（新光三越提供）

百貨超市今年陸續翻修大改裝，各家引進獨家美食比拼，如SOGO忠孝館配合捷運出口通道整修期間，在完全不停業下，一邊翻新B2超市，一開幕就創下超過500萬元業績，並獨家引進五星飯店熟食、繽紛鮮花區等；家樂福旗下新品牌超市Mia C’bon，今年也陸續從原先的品牌Jason’s改裝，年底預計達25家新門市完成，旗艦店更獨家結合頂級水產和肉品。

SOGO百貨董事長黃晴雯表示，SOGO自有品牌超市Fresh Mart，領全台之先，犧牲營業面積，引進全台首創UV-C推車滅菌艙，讓顧客購物安心，這回也是在完全沒停業下進行整修，相當不容易，因為超市消費者多是東區附近居民，每日都有採買需求，超市「一天也不能關！」後來成功抓住老客人，8月11日完工一開幕，就創下513萬元業績，對比去年同期成長84％，成果相當滿意。

黃晴雯強調，面對後疫情時代自煮管理需求，B2超市、銘店也新增熟食區，首度邀請維多利亞飯店進駐，還特別增加和牛專櫃，因應高價肉品所需，及看好民眾重視生活體驗，首創百貨超市鮮花區，以提升居家氛圍、生活幸福感。

家樂福旗下新品牌，頂級超市Mia C’bon，目前也開到19家店，8月初也迎接首間旗艦店，位於天母大葉高島屋，看準天母高端消費與國際融合的區域特色。旗艦店因應居民喜愛，挑選多款日本空運水果，直送來自山梨匠高級麝香葡萄，或愛媛道後物語蜜柑等，也提供自組水果禮盒包裝，讓送水果客製化，開幕首日近8000元的北海道月型町西瓜，便被瘋搶預訂。

而Mia C’bon也與中島水產合作，販售高級海鮮，肉品區全面使用品牌肉，包含高檔餐廳指定品牌的鳳凰和牛，旗艦店並獨家販售全台唯一歐規製作的洽富氣冷雞等高檔產品。

以頂級特色食材聞名的微風超市，吸引眾多米其林主廚前來選購，也持續舉辦各類物產展。本周五（19日）獨家推出「2022安心過中秋高雄產銷履歷食尚物產祭」，秀出高雄最優質的農特產品。

新光三越台北信義新天地A8，6月新亮相的B2「美麗市場」，因應A8兒童館擁有較多親子客群，獨家集結來自歐美、日本、韓國的嬰幼兒相關品牌，首發在百貨超市成立兒童專區。