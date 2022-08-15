仙草國小110學年度起改制為實驗小學，並引進KIST（KIPP Inspired Schools in Taiwan）的教育理念，幫助偏鄉孩子翻轉人生。（仙草國小提供／張毓翎台南傳真）

台南市白河區仙草國小5年來學生逆勢成長1倍。（仙草國小提供／張毓翎台南傳真）

少子化趨勢下，學齡兒童急遽減少，對於偏遠人口外流的小學衝擊更大，但仍有小校逆勢突圍，位於台南市白河區關子嶺的仙草國小，2017年在籍的學生人數只有19人，當時剛到任的校長李志軒力挽狂瀾，如今新學期的學生數已達38人，恰巧是5年前的2倍，是彌足珍貴的里程碑。

李志軒原在新營市區、學生人數近1800人的新進國小擔任校長，5年前調任至白河關子嶺的仙草國小，他說，到仙草國小就任前，早有心理準備，學生總數會與前一所國小有所落差，但第一次出席朝會活動，才真實感受到學校面臨的困境。

李志軒回憶，那時站在司令台往下俯瞰，發現列隊於操場上的學生人數，竟不及後方一排的老師，當下「眼淚快掉下來了」，雖然知道當時有學生是去拉旗繩，但看到這一幕，心裡仍是受很大的震撼。

他說，過去這裡的家長，考量市區學校同儕互動機會多，以及對偏鄉師資保守的刻板印象猶存，便把孩子送到其他學區就學。因此他到任後，首先要做的是「找回孩子的信心」，學生若有好表現，他會透過社群積極宣傳，讓孩子知道自己的付出有被看到，才更有動力繼續努力。

他說，此外近年學校讓社團課程更趨多元，如教學生打太鼓，或拍微電影、播新聞等，學習在鏡頭前不怯場；每2周還會召集所有師生坐下來圍個圈，講述自己的心得體驗，目的是讓學生勇於表達自我，另暑假期間，學校透過申請計畫經費，辦理烹飪、造型氣球等課程，即便暑假，學生依然不停學。

仙草國小110學年度起改制為實驗小學，並引進KIST（KIPP Inspired Schools in Taiwan）的教育理念，幫助偏鄉孩子翻轉人生，吸引不少來自永康、善化等地的學生跨區就讀；李志軒說，「孩子有進步，家長會認同，老師也能自我肯定」，在這個良好循環下，學校成功走出一條新路。