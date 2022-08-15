台北市長選戰口水打得激烈，內湖交通問題更讓藍綠白數度隔空交火。台北市長柯文哲認為，內湖交通問題是都市計畫失調的例子，不要幻想一下解決；日前民進黨參選人陳時中提出4條國道匣道優化工程等解決方案；國民黨參選人蔣萬安提案上網預約公車；台北市副市長黃珊珊則表示，提出政策要具體可行。而根據《TVBS民調中心》公布的最新民調指出，有55%網友認同柯文哲的理論，引發討論。

根據《TVBS民調中心》的資料指出，在平日通勤內湖的網友，僅18%居住、通勤都在內湖，23%是住在內湖、通勤到外地，而通勤到內湖的24%網友是住在台北市其他區，有18%住板橋、三重、新莊、五股、蘆洲、林口、桃園等；有7%是汐止、基隆附近；有7%住中永和、新店附近。同時該份資料也指出，通勤內湖的網友，有57%會開車通勤，39%會搭捷運，35%騎機車，另外26%坐公車通勤。

柯文哲日前表示，內湖的人口從7萬5千人變成30萬人，但道路面積沒增加，因此這不是交通問題，而是都市計畫問題，柯文哲坦言，若是在內湖上班的人就住在內湖，交通的問題就能獲得解決。而對於柯文哲市長這個的說法，有55%網友表示認同，但也有43%並不認同。

該份統計資料也指出，有23％網友認為，捷運北環線才是最有效的解決方案、另外有22％認為是東環線、20％則認為應興建更多橋樑，還有9％網友表示，「遷移松山機場」可以解決內湖交通問題，6％則認為是興建大量的社會住宅，最後則有13％沒有表示意見。