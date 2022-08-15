英倫百年汽車品牌MG及將來台，MG Taiwan於上周末舉辦的「MAGIC ZONE」MG品牌賞車活動於熱鬧中落幕，在車迷朋友們的熱情參與下，活動三天共累計達到近5000名來客數，並且這三天現場有超過1500名參觀者留下資料，作為後續店頭賞車及試駕的潛在客戶，整體活動成效超乎預期，更顯示出消費者對MG新品牌的興趣與期待。

「MAGIC ZONE」MG品牌賞車活動於上周五（12日）開展，即便是非假日，下午一開場隨即湧現人潮，大家在門口排隊等候入場，甚至必須啟動入場人數管制以舒緩場內人流，如此盛況空前，顯見MG HS車系精良產品實力充滿吸引力且魅力無法擋，同時三大展區的遊憩配置，更陪伴車迷朋友渡過一個愉快的夏日時光。

此次「MAGIC ZONE」台北快閃賞車活動，會場展示了MG即將在台上市的「MG HS 1.5T」與「MG HS PHEV」，並安排專業人員提供解說與服務，這兩款雙動力車型憑藉著獨特的外型、強悍的動力配置與全方位的科技配備，擄獲現場車迷的高度關注與熱情詢問，周邊始終圍繞著許多車迷朋友排隊等候進入駕駛座，體驗一體式賽車座椅的包覆性，以及12.3吋數位儀表、10.1吋懸浮式觸控螢幕、256色環艙氣氛燈所營造的高質感與高科技氛圍，而絡繹不絕的參觀人潮更是彰顯MS HS車系擁有強大產品競爭力的最佳佐證。