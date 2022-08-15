日本一名年輕多金男參加「未成年多人性愛趴」後被捕，據悉他在東京某醫院擔任實習醫師，家世背景驚人，就這樣白白葬送大好前景。另外，參加者中還包括一名僧侶，共7人目前已被帶回警局。

這兩名主辦人員3年前開始以「辦活動」為業，疑似因為特殊癖好，至今舉辦超過60場。

綜合富士新聞網、《週刊女性PRIME》等日媒報導，性愛趴2名主揪2020年5月透過社交平台釋出消息，計畫在東京某知名酒店舉辦淫趴，從頭到尾活動打著「女高中生」、「一對多」的名號吸引各方男士報名，每人需支付2萬5000日幣（約台幣5,600元）報名費。報導指出，迄今為止這名17歲少女已被迫參與3場性愛派對，如今東窗事發，她終於能逃離魔掌。

這兩名主辦人員3年前開始以「辦活動」為業，疑似因為特殊癖好，至今舉辦超過60場。當中有一位還是國中老師，目前皆被依違反少年兒童福利法移送。

事件曝光引起熱議，涉案7名男子中除了一名37歲僧侶，34歲實習醫師岩立竜身分徹底被網友起底，從小家境優渥，父親任職於知名貿易公司，自幼隨家人移居英國，擁有精湛的外語實力，多才多藝的他特別喜歡拉大提琴；返國後便進入東京大學就讀，卻在畢業時毅然決然轉換跑道從醫。同事透露，他每天都開名車上下班。

然而，岩立竜事後向警方聲稱「如果我知道她未滿18歲，我就不會參加了」，不過其他6人都坦承事前就知情，因此岩立竜的供詞完全不成立。