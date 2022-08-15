大陸女星馬思純2016年和周冬雨以《七月與安生》一同拿下金馬影后，最近她一掃秘婚生子的傳言，忙著宣傳新片《斷‧橋》，卻被狗仔拍到把垃圾往車外亂丟的畫面，引起網友公憤，微博遭到洗版。

根據陸媒「推理君江小宴」拍攝的影片，可以看到馬思純綁著高丸子頭，身穿黑色休閒服，開著約新台幣890萬的大G，和女性友人一路有說有笑，期間還在岔路口的左側道路打著右轉向燈，與其他同方向行駛的車輛相反，成為馬路三寶，被狗仔吐槽：「馬思純是否剛從國外回來，忘記國內的駕駛規則了嗎？」

馬思純朝車窗外丟垃圾。（圖／微博@推理君江小宴）

等紅路燈時，馬思純忽然把車窗打開，把垃圾直接丟出去，接著繼續跟坐在副駕的女性友人閒聊，沒有意識到自己的行為不妥；這些過程全被狗仔逮個正著，並於今（15日）公開，許多網友看到馬思純的行為，都感到又震驚又憤怒，集體灌爆她的微博，「逆行扔垃圾？」、「有憂鬱症也不能到處亂扔垃圾啊，環衛工人在馬路上打掃衛生可是很危險的」、「往車窗外扔垃圾真的很不文明」、「不爭氣一手好牌打的稀巴爛」。

事件越演越烈，「馬思純往車窗外丟垃圾」一度成為微博熱搜冠軍，「馬思純素質」、「馬思純逆行」則緊追在後。截稿之前，馬思純尚未做出回應。

網友灌爆馬思純的微博。（圖／微博@馬思純）