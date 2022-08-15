打擊樂和跆拳道都需要有特定的力道使用，作品《FORCE》藉此呈現衝突和壓力。（擊樂文教基金會提供）

當跆拳道遇上打擊樂器，來自北藝大音樂系的新生代打擊樂家黃心妤、張宇涵、張愷芯，嘗試創作新可能，和跆拳道一起合作，編創作品《FORCE》，並挑戰將兩者相結合，同台演出，並從中反思近年以來的疫情和戰爭現象。

導演張恩瑋表示，創作發想時剛好國際上有許多事情發生，「香港、阿富汗、俄烏等，國際上有很多衝突，我們思考身為台灣的藝術家，要怎麼看待戰爭？因此試著使用跆拳道動作、聲音捕捉戰爭的片刻和模樣。」

張恩瑋說，打擊樂和跆拳道都需要有特定的力道使用，「跆拳道是一種競技運動，而擊樂的發源，又可以聯想到戰爭時的戰鼓，這次的演出，除了兩者技術的結合，也嘗試使用這樣的元素，反思身在台灣觀看戰爭相關的狀態。」

黃心妤表示，這次對打擊樂演出者和跆拳道演出者而言，雙方都是全新的學習，「兩邊的語彙不一樣，習慣也很不一樣，了解彼此的節奏很重要，兩邊都是從零學起。」

張恩瑋表示，做跆拳道動作的時候，會有摩擦的聲音，「這些聲響也成為樂曲的一部分，同時還有打擊樂的聲音，模擬對打時的姿態還有節奏。」黃心妤則表示，整部作品都是使用全新創作的音樂。

此外，成員們在創作過程中也特別向「We.R特技跆拳表演團」學習跆拳道，藉此拓展打擊樂與身體動作的可能性。演出將於8月26日、27日在台灣戲曲中心多功能展演廳的節目，跆拳道演出者為張誌麟和廖文嘉。