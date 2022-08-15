據經濟部統計，2022年超市營業額預估將高達2500億元以上。SOGO百貨忠孝館在歷經捷運4號出口連通口手扶梯整修7個多月以來，今（15日）終於再度開放，忠孝館B2的自有品牌超市Fresh Mart、銘店區域也趁勢改裝，在完全沒有停業一天的狀況下，順利整裝開幕。SOGO百貨董事長黃晴雯表示，連通口施工了7個半月，期間真的很辛苦，也影響了30％來客數，但觀察大多是流去隔壁復興館，雖來客數跌，但提袋率和客單價都提高，整體業績表現提升。

黃晴雯指出，對比去年1到7月業績表現，忠孝館、復興館、敦化館共成長18％，其中以復興館、敦化館來看，業績對比去年更成長26% ，特別靠精品業種加持。

黃晴雯表示，SOGO自有品牌超市Fresh Mart，領全台之先，犧牲營業面積，引進全台首創UV-C推車滅菌艙，讓顧客購物安心，這回也是在完全沒停業下進行整修，相當不容易，因為超市消費者多是東區附近居民，每日都有採買需求，超市「一天也不能關！」後來成功抓住老客人，8月11日完工一開幕，就創下513萬元業績，對比去年同期成長84％，成果相當滿意。

面對後疫情時代自煮管理需求，B2超市、銘店也新增熟食區，首度邀請維多利亞飯店進駐，還特別增加和牛專櫃，因應高價肉品所需，及看好民眾重視生活體驗，首創百貨超市鮮花區，以提升居家氛圍、生活幸福感。

黃晴雯也強調，超市大改裝不止是視覺觀感，更是SOGO精神的體現。雖然這次的推車滅菌艙，占了不少櫃位空間與坪效，但還是一定要做，SOGO相當重視老顧客，一定要把他們留住。SOGO很多顧客都是過去媽媽帶小孩來，現在小孩長大了，又帶著他們的下一代來逛，相當具有傳承概念。