換鄭運鵬就好棒棒？新竹市前市長林智堅因涉及論文抄襲宣布退選桃園市長，改由立委鄭運鵬接棒，被批「走了抄襲的，來了挺抄襲的」；臉書粉專「政客爽」批，鄭運鵬當選後沒住在自己選區，且過往有許多爭議言行備受批評，質疑這樣的人接替參選，似乎比林智堅也好不到哪去。

政客爽今(15日)在臉書發文酸鄭運鵬指出：「我聽過空降的，沒聽過『借戶籍參選』跟『當選後住在別的城市』。而且鄭運鵬搬到桃園後，不住在他的選區龜山蘆竹，住在桃園豪華地段藝文特區，據說地方選民有事還要找國民黨議員幫忙，真的很扯。那就一人一票投張善政，讓鄭運鵬好好回台北生活吧！（以上資料引用來源：詹江村）」

他並掀出鄭運鵬過往的言行：「2008年2月21日，鄭運鵬稱民進黨高層也懷疑謝長廷是線民。2008年3月26日，鄭運鵬稱謝長廷和謝系人馬沒資格選黨主席。2016年1月25日，鄭運鵬有意邀請沈富雄擔任國會助理，但因鄭運鵬爭議太大輿論反彈，沈富雄因而拒絕。鄭運鵬批評唸經的人是因為做虧心事。」

此外，「2005年2月3日，鄭運鵬因為民進黨再怎麼野蠻廣告，被判6個月有期徒刑並褫奪公權。雖然後來高院判無罪，但已經影響到台灣議事殿堂不敢刪預算的風氣。鄭運鵬選上立委不住在自己選區，以寄戶口方式，第一屆住台北。第二屆雖然搬到桃園，但依然不住在自己選區，而是住在不是選區的桃園藝文園區價值幾千萬的豪宅。鄭運鵬臉書暗諷唱夜襲的人吃大便，惹爭議後道歉。嘲笑林智堅是草船借箭，這樣的人比小智，好像好不到哪裡去喔！」

網友表示：「鄭只有在fb上才看的到啦，選民服務就當地人士表示:可以說是根本沒這東西」、「鋼彈停在桃園，駕駛員住在別的地方，這樣咩？」、「走了個抄襲的，來了挺抄襲的，當桃園市是資源回收中心？」、「鄭運鵬委員根本不跑行程的，怎麼深耕基層」、「軟土深耕才是」。