不少社會新鮮人在外租屋常因「不注意、不明白」，便花錢買經驗！有對情侶前往台中欲租屋，看上某間房屋，房仲則向他們表示「是最後一間」，看房前可先下訂保留，以免被搶走，於是他先預付4千元「定金」，房仲也給了張「房屋租賃收據」，然而，看屋當天他臨時有事無法前往，但這筆4千元「定金」竟被沒收，讓他心生不滿。

一名男子在臉書社團「爆料公社公開版」發文，他表示和女友是社會新鮮人，他表示和仲介約好看房，但已先付了訂金4000元，然而，因為看屋當天臨時有事無法前往看屋，則該訂金4000元就被沒收了，讓他心有不滿的上網痛批「沒有簽約的情況下4000元這樣合理嗎？」。

從原PO上傳的「房屋租賃收據」照片可見，收據上清楚寫著「房屋定金」4000元，且備註寫著「房客下定後，如反悔不租無法履行簽約，定金依法恕不退還，全額沒收」，收據的右下角還寫著「簽約後此定金將轉為仲介費」

男子因看屋前先付了定金4000元，但看屋當天臨時有事無法前往，卻因此被沒收定金。（翻攝自臉書爆料公社公開版）

貼文一出，網友一見原PO傳的照片，紛紛留言表示「看房為啥要給訂金」、「這張不是你租約的收劇嗎」、「擺明被坑」、「要看房前要先付錢一律不要」、「哪一家啊？欺負老實人」、「明顯就是被騙了，約看房不代表目前房子沒人住，也不一定只為了你留著」、「看房為何要付錢，不要找仲介」。

不過另外有網友看見原PO傳的照片認為「合理，簽約前要看清！」、「4000買個教訓很便宜了」、「為什麼訂金看房前要給？這應該是你有問題」、「上面寫的是租房訂金，如果8月1日沒簽約，是會沒入訂金的」、「沒看過房子就下定，其實上面有寫，跟有沒有去看房子無關，主要是你已經跟人家定了，你不租本來就是會被沒收」。

原PO回應網友表示，由於當時房仲向他表示「是最後一間」，看房先下訂，不然有人來看，於是原PO便下了訂金，但是，看屋當天因為突然有事，而且原PO也和女友吵架而無法去看屋。