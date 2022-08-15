光通訊濾鏡廠統新（6426）由於近9個交易日漲勢過激，股價一路由55.7元飆漲至82.6元，等於一口氣連過三個整數關卡，激情的表現引發主管機關關注，要求其先行公布7月單月獲利，因去年基期較低，統新7月EPS雖僅0.17元，但仍呈年增466.67％。

受惠於全球疫情影響逐漸淡化，經濟活動復甦，5G基建陸續啟動，統新營運回溫，7月合併營收5111萬元，較去年同期的3615萬元，激增41.38％，另累計前7月合併營收4.06億元，亦較去年同期的3.01億元成長34.91％。

7月營收回溫也帶動統新單月獲利成長，經統新自結，7月稅前及稅後淨利分別為9百萬、6百萬元，年增率達350％及500％，另單月EPS0.17元，亦呈年增466.67％。

若再加計上半年的EPS 1.41元，統新今年累計前7月EPS已達到1.58元。

統新今年獲利成長率明顯優於營收成長率，主要是因為營收規模放大，不過規模經濟並沒有反映在毛利率表現上，以統新今年第一季合併毛利率37.61％及第二季合併毛利率42.28％換算，今年上半年合併毛利率為39.94％，仍較去年同期的43.55％減少3.61個百分點，統新指出，今年上半年毛利率下滑的原因出在去年所留下的庫存尚未全數去化，光今年上半年累計認列的存貨評價損失即達到503萬元，初估對上半年合併毛利率的影響數達到1.42個百分點。

展望未來，統新看法依然樂觀，統新指出，全球疫情影響逐漸淡化，經濟活動也將隨之逐步復甦，近期5G基建已陸續啟動，伴隨著公司光學鍍膜技術多元開展，中長期營運看法仍是審慎樂觀。