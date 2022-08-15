警方找來堆高機將陷入坑洞的汽車撐起抬離。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市南區突然塌陷的坑洞約有籃球框大小，整顆輪胎深度。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市南區1輛凌志跑車15日下午4時30分在南區健康路東向西行，經金華路口時停等紅燈，不料車子一沉，杜姓駕駛驚覺異狀下車查看，竟看到車子右前輪沉入馬路內，車子卡在坑洞，正值下班時間，後方車輛塞爆，台南市工務局找來堆高機，將車抬高後駛離，目前尚未找到路沉原因。

66歲杜姓男子15日下午4時許開著凌志跑車外出，沿著健康路向西行，直到金華路口，在內側車道停等紅燈，車子突然向右側傾斜，他直覺奇怪，下車查看，竟然看到馬路凹陷一個大洞，車輪就陷入凹洞內動彈不得，車子底盤受損。

正值下班時間，該路口後方塞滿車輛，警方即時派員疏導交通，男子卻等公務單位找來堆高機，將車抬起後駛離，經過兩小時才排除交通組塞，整個馬路凹陷面積約籃球框大小，深度達一個輪胎。

杜男將開車到保養廠維修，檢查受損部分並申請國賠。因為台南近日經常下雨，有人認為是路基遭地下水掏空導致，台南市工務局與水利局尚未找到路沉原因，事後將調查是否有地下箱涵破損或水管破裂等因素。