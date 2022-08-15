自美國眾議院議長裴洛西訪台之後，中國大陸對台灣的軍事行動不斷，兩岸情勢升溫，許多民眾人心惶惶，部分美軍指揮官曾指出，2027年是解放軍可能侵略台灣的時間點。對此，資深媒體人陳國祥今（15）日就表示，現在兩岸「中線默契」已被突破，所以「軍演嚇台常態化」與「台灣海峽內海化」兩大殺手鐧同步推出，意圖逼台就範。

根據《美麗島電子報》的報導指出，陳國祥拿出國安會前秘書長、陸委會前主委蘇起言論表示，中國大陸武統台灣的「時間點絕對不會拖過2027」，而之前裴洛西訪台，也幫了中國大陸一個大忙，現在用軍演封鎖台灣，結果這些軍事挑釁行動卻不見國際強烈譴責。陳國祥坦言，「演習結束不是危機的終結，而是危機的開始」，共軍雖未實質入侵台灣領土，但利用「灰色地帶」準軍事行動威逼台灣的圖謀已經展現在世人面前，陳國祥強調「這次演習不僅是一次警示性的演習，更是一場對台灣遂行從封鎖到癱瘓再到投降的演練」。

陳國祥表示，由於台灣民心堅決抗拒，政黨也普遍峻拒，和統無法與台灣民眾「心靈契合」，斷無實現可能；而武統又沒有️致勝把握，不僅風險太大，代價也極高，又可能引爆美中大戰。陳國祥認為，因此「介乎和統與武統之間的逼統，乃成中國大陸盤算的較佳方案」，在美國缺乏武力介入正當性的情況下，「軍演嚇台常態化」與「台灣海峽內海化」兩大殺手鐧同步推出，逼迫無助的台灣就範。

陳國祥更說，中國大陸和美國、台灣攤牌的時刻越來越近，對於美國「以台制華」與台灣「倚美謀獨」的不滿愈益深重，用以武逼統方式下手的可能性大大增加，「因此將2027設定為台灣被統大限」，應是符合現實的估量。陳國祥說，「2027大限」是台灣民眾揮之不去的惡夢，也是美國喪失戰略棋子與印太地區霸主地位的關鍵性厄途，美台必須戰陣以待，化台灣的大限危機為民主陣營的無限存續。