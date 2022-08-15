長久以來「存到一百萬元」被稱為人生第一桶金，但近年物價高漲，一百萬元的價值也跟著縮水，就有網友發問，如果考量現今物價薪資，「一桶金」大概要多少才算合理？引起網友熱議，普遍認為要增加10倍。

原PO在PTT八卦板發文表示，過去常常提年輕人出社會「存到第一桶金」指一百萬元，是很具里程碑意義的一個小小成就，但是現在一百萬真的是買不了什麼東西，進竹科的年輕人大概一年就存到百萬了，根據當前的經濟變化，「一桶金」大概要多少比較跟過去的一百萬相當？

貼文引起網友討論，「還是一百萬，幣別:USD」、「沒啥好改的，因為一桶金開始的傳說是美金」、「CPI都快破3了還存屁存」、「加蛋從+5元變成+20元，大概要乘以4」，也有網友認為是立委陳明文遺失在高鐵的三百萬，「300（萬）是一箱，一箱行李箱」、「明文單位很好用」。

但綜觀留言中，最多網友認為第一桶金的標準應升至一千萬元，「竹科半年就一百了吧，誰跟你一年」、「一千萬吧，一百萬第二年就有了」、「多個0吧，一百萬現在根本沒啥用處，拿去頭期款都不夠用」、「一千萬，我37歲才達到」、「1000（萬）了吧，我存不到」。