針對國民黨立委以近期國人前往柬埔寨、緬甸等國落入工作陷阱相關案件，質疑政府多年推動「新南向政策」成效，並宣稱政府「罔顧生命」，外交部今晚表示，相關說法不符事實，更無視「新南向政策」各項累積進展，抹煞各部會長年努力的整體成果；外交部對上述說法無法接受，也深感遺憾。

外交部發言人歐江安表示，外交部自今年1月起，多次透過發布新聞稿、回應說明、新聞例會等方式，不斷呼籲國人注意海外求職可能遭遇的工作陷阱，並且自本年6月召開跨部會會議以來，持續與相關政府機關研議解決方案。

外交部也已於8月12日在官網設置「海外求職陷阱宣導專區」，彙整跨部會資料、實際案例、即時發展、諮詢求助電話等資訊提供各界參考，提醒國人高度警戒高薪誘惑的不實廣告。她說，外交部與相關駐外館處一直秉持同理心與兢兢業業的態度，積極設法營救受害國人，並持續配合主政機關提供相關協助，「絕無罔顧生命」的情事。

歐江安強調，我國政府自105年起，秉持「以人為本」、「互惠互利」及「多元發展」等原則全力推行「新南向政策」，深化台灣與新南向國家在經貿、投資、農漁業、科技、教育與人才培育等各項領域的合作及交流，成效有目共睹。

她以110 年為例，台灣與新南向國家貿易總額達到1490.78 億美元，較109年成長37.58％；新南向國家來台就讀大專院校的學生人數也達到 5萬7695 人，較109年增加10.41％。特定立委以偏概全，宣稱「新南向政策原來攏係假」，相關說法不符事實，外交部對上述說法無法接受。

外交部也再次呼籲，如果國人有意前往東南亞地區工作，請務必先查明擬任職公司在當地是否經過合法登記，其產業類別是否符合當地法令，並審慎評估工作內容與屬性，注意契約內容，且務必循合理合法、正常管道申請入境，切勿輕信不實網路招募廣告，以免觸法，甚至危及人身安全。