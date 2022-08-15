台中北屯機捷特區自從美式量販店「好市多COSTCO」進駐後，包括全聯、寶雅、康是美、大地商場等也積極籌設中，正式進入商業爆發期，品牌建商如寶輝、惠宇預計Q3陸續進場推案！其中，豪宅建商寶輝建設首度插旗北屯機捷特區，由於區內預售新案單價已經「坐4望5」，業界認為寶輝新案房價有望站穩5字頭。

台中房仲業者表示，自2020年好市多開幕、總投資額逾80億元的漢神洲際購物中心去年10月動工後，北台中的商業機能正式啟動，加上捷運綠線通車，助攻北屯機捷特區剛性購屋需求，就連寶輝建設都鎖定區內主要幹道-敦富路「文北段」購地。目前區域內房價、地價直線上漲，不僅預售案單價「坐4望5」，地價漲勢同樣驚人，以寶輝準備推案的「文北段」為例，7年來地價翻漲一倍！

北屯機捷特區隨著交通、公共建設與商業機能陸續到位，近幾年吸引包括惠宇、富宇、鉅陞、登陽、大城、櫻花、寶佳機構等建商持續獵地推案，目前已有不少實登揭露房價已站上4字頭。

其中，最高單價是「惠宇碧柳MORI」14樓戶，扣除車位後每坪單價達46.98萬元，該案近一年成交均價43.38萬元。而惠宇建設繼「惠宇碧柳MORI」熱銷後、趁勝追擊，預計Q3在機捷特區續推「惠宇一清庭」，規畫3-4房產品，基地就位於「惠宇一方庭」新成屋旁邊。

此外，寶輝建設前後花費4年時間整合「文北段」達2,000餘坪的基地，將規畫推出40、50、60坪3-4房預售新案，主打高質感頂級莊園綠生活，更規畫機捷特區少有的泳池公設，估總銷約60億元，預計Q3進場。

七期房仲業者蔡鴻霖分析，近幾年北屯區的建設、產業、交通等利多，都是吸引人口大量移入的誘因，如今北屯區房價從4、5年前的每坪20多萬元，目前已經站上4字頭，加上房市受到打房、升息等因素影響，下半年買氣明顯出現反轉，此時仍有購屋需求的剛需族，反而會更相信品牌力，「寶輝機捷特區產品鎖定北台中高端換屋客群，價格若站上5字頭仍具有吸引力！」