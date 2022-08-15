台中市中區台中路1處民宅15日下午17時許發生墜樓意外，68歲周姓男子疑自住宅5樓，巡視欲處理家中冷氣漏水狀況，疑一時不慎踩空墜樓，整個人直接掉落到隔壁鄰居4樓的鐵皮屋頂；經民眾報案，消防人員趕抵救護，發現周男當場無生命跡象，送醫搶救後，目前已恢復生命徵象，仍在台中醫院加護病房救治。

台中市消防局指出，派遣太平、信義、國光分隊、出動消防車2輛、救護車2輛、消防人員13名，由信義分隊長廖健舟帶隊前往搶救。當時將掉落在4樓後方鐵皮上、無生命跡象的周男，由國光91送往部立台中醫院急救。