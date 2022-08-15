2022台維斯盃決賽小組賽，英國隊陣容將有35歲資深名將莫雷（Andy Murray）、目前世界排名第11的諾瑞（Cameron Norrie）、世界第23伊凡斯（Dan Evans）及目前男雙世界排名第1的塞爾斯伯里（Joe Salisbury），之後還會再增加第5個代表隊球員。

莫雷生涯曾3度獲得四大賽單打金盃，雖然近年因為傷勢未能如全盛時期出色，近期在加拿大蒙特婁大師賽及美國華盛頓公開賽都是止步第一輪，不過今年6月在德國斯圖加特ATP 250等級賽事打進到單打決賽。

經驗老道的莫雷，加入英國台維斯盃代表隊可以提供不少參賽經驗，2015年他曾率英國隊打下等待長達79年的首座台維斯盃冠軍，上一次代表參加台維斯盃，是2019年。

莫雷表示：「我的職網生涯有些最棒的時光，就是代表國家參加台維斯盃，能再度成為代表隊一員，對我意義重大。」

英國隊將與美國、哈薩克、荷蘭同組進行單循環賽，比賽日期是今年9月13日到18日，地點是英國蘇格蘭格拉斯哥阿聯酋綜合運動中心。