祖雄來台發展10年，曾因壯碩結實的身材被封為「同志天菜」，在參加《WTO姐妹會》時結識了烏克蘭美女佳娜，去年還遭周刊直擊倆人前往摩鐵開房，一待就是3小時，之後被爆料他似乎帶著佳娜返回馬來西亞見家長。今（15）日佳娜和祖雄兩人公開同框，承認是男女朋友關係，更揭細節是從砲友變男友。

佳娜今（15）日在Youtube發布新影片「戀情大公開！炮友變男友！我們的愛情故事！」佳娜要公開男友前直呼：「希望是最後一次，不會有第二次」，祖雄現身證實先前媒體拍到的照片不假，兩人1年前被拍到，但那時候沒有在一起，只是開始曖昧，他們說沒有公開是因為覺得感情還不夠穩定，一開始兩人只是砲友關係，結果就愛上對方了。

祖雄說因為藝人的工作，曾遇過一些女生交往是為了炒作，如果才交往幾個月就公開，之後分手了就會很尷尬，他認為這會模糊工作的焦點，解釋現在會公開就代表兩人的關係已經穩定了。佳娜說過去有交過男朋友，但經驗不太好，所以就不想談戀愛，祖雄也是抱持著不要有女朋友的想法，雙方剛開始就約定好不要想太多，不過祖雄說他們除了肉體關係，私下常常約出去，直到被媒體拍到後，祖雄就問佳娜：「妳要不要跟我在一起」，兩人這才正式在一起。

影片公開後，祖雄用自己的帳號在底下留言：「我愛佳娜」，WTO姐妹會節目組也送上祝福「原來我們是你們的媒人，恭喜啊」，不少網友留言：「恭喜兩位終於公開了，支持你們！祖娜萬歲」、「兩個人都是天菜。」