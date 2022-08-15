服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST）的FingerTip FTG2-SLP觸控螢幕控制器支援最新主動式矩陣有機發光二極體（AMOLED）顯示器的進階功能，有望讓智慧型手機更省電且續航時間更長。

低溫多晶氧化物（Low-Temperature Polycrystalline，LTPO）AMOLED顯示器及類似的專有顯示器是根據螢幕使用狀況動態控制螢幕更新率，在要求不高的應用程式時，螢幕更新速度較慢，而在執行遊戲、播放串流媒體時，更新率則較高，在這個過程中，顯示驅動器能最大程度降低功耗，確保良好的使用者體驗。

意法半導體的FingerTip FTG2-SLP觸控螢幕控制器支援同步及非同步的顯示工作模式，使OEM能夠在更新率動態變化時，仍保持無縫的互動體驗。該控制器還適用於配備柔性AMOLED顯示螢幕的智慧型手機，柔性顯示螢幕是將觸控感應層整合在OLED發光層上，讓手機變得更加輕薄。

FingerTip FTG2-SLP搭載Arm Cortex-M4內核心，整合大容量快閃記憶體，能夠為高階的觸控功能提供充分地靈活性。此外，意法半導體專有的硬體、韌體，以及特殊休眠模式能確保晶片的低功耗，並最大限度地延長電池續航時間。

該晶片的類比前端（Analog Front End，AFE）利用差分架構和多重掃描方法，確保觸控偵測無誤。其內部設計也確保了控制器的超低雜訊，進而取得高訊噪比。因此，即使在最高更新速率下，480Hz的報點速率也能偵測到每個觸控事件。