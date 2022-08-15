AMD釋出AMD Software: Adrenalin Edition 22.8.1版驅動軟體，藉由Radeon Boost為《最後一戰：無限》帶來效能提升。Radeon Boost藉由動態調降影像解析度，或改變畫面不同區域的著色速率來提升效能，在不影響影像品質的情況下，帶來更高的FPS、更出色的畫面流暢度及更快的反應度。

新版驅動軟體亦對《漫威蜘蛛人重製版》及《記憶邊境》釋出Day-0支援，讓Radeon玩家在暢玩全新3A級大作以及獨立製作的遊戲大作時享受更高效能。

想要在這些遊戲享受到更優異遊戲體驗的玩家，現在即可入手Radeon RX 6000系列顯示卡，銷售通路包括全球各大電子零售商及零售商。

此外，Radeon Raise the Game遊戲大禮包活動好評延長至2022年9月10日止。凡在參與活動的電子零售商及零售商購買指定AMD Radeon RX 6000系列顯示卡，即可免費兌換價值高達180美元的三款遊戲。