台中市議員朱元宏指出，有原住民在家中存放3瓶自釀小米酒，竟遭財政局開罰5萬，根本是拿大砲打小鳥。(林欣儀攝)

家中放著私釀的3瓶小米酒，竟然被台中市府財政局開罰5萬元，市議員朱元宏不滿的說，原住民的傳統，會使用農作物釀製小米酒飲用，並非對外販售，卻遭市府會同警方稽查，且查到3瓶小米酒就開罰5萬，根本是「拿大砲打小鳥」。財政局表示，經查有販售才會開罰，開罰有一定標準。

朱元宏指出，原住民族的習慣，會使用農作物釀製小米酒，通常都是供自家人飲用，沒有對外販售，且數量也不會太多；這樣的習俗已經存在許久，也不會危害菸酒販售的利益，政府雖對私釀酒有法令規範，但執法不應該太過僵化，大陣仗來取締3瓶小米酒，為何不去取締坊間私釀。

財政局表示，菸酒管理法規定，產製私酒將處5萬元以上、100萬元以下罰鍰，但民眾產製酒品供自用且數量未超過100公升不罰；原住民私釀小米酒，數量雖未超過100公升，但查出其有販售行為，才會依法裁處5萬元。

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