民進黨桃園市長參選人林智堅因碩士論文涉抄襲事件退選，改由立委鄭運鵬上陣，和國民黨張善政及民眾黨賴香伶展開競逐。根據《美麗島電子報》搶先曝光的最新民調，張善政以32.6％領先鄭運鵬的27.8％、賴香伶的10.5％。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉14日就表示，「賴香伶有機會衝到20％逆轉勝」，引發討論。

吳子嘉14日在網路節目《董事長開講》中對於桃園的最新民調進行分析，有網友提問「張善政差不多30％左右，而鄭運鵬可能會持續下跌，那賴香伶是否有機會衝到20％，甚至逆轉勝？」吳子嘉則強調「我認為賴香伶很有機會，甚至可以到20％」，吳子嘉坦言，「賴香伶的問題就在於『資源不足』，因為賴香伶沒有錢，正在尋求各種突破的可能性」。

而一旁的來賓、資深媒體人「錢子」錢怡君也強調，賴香伶在媒體面前，沒有很多的元素可以吸引目光，這部分是她在選戰中，比起其他兩位參選人是比較弱的。