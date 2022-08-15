66歲女星陳美鳳出道超過40年，始終將外形保養在最佳狀態，被封「最美麗歐巴桑」。昨（14日）她在臉書分享1998年的專輯封面照，化身台版「奧黛麗赫本」，優雅又俏麗的造型獲得好評，且被網友稱讚：「從年輕到現在越來越美。」

陳美鳳喜愛在臉書分享點點滴滴，最近她陷入回憶殺，常公開舊照或曾經歷的故事，14日陳美鳳上傳24年前的專輯美照，表示這是超級粉絲跟她分享的，畫面中，陳美鳳梳著俐落油頭，身穿白色的平口禮服，露出天鵝頸、性感鎖骨和豐滿上圍，還戴上純白手套，邊輕撫臉頰邊燦笑，陳美鳳開心地表示：「這造型鳳鳳超喜歡的」。

許多網友看得目不轉睛，紛紛留言：「美鳳姐好美喔」、「短髮超年輕的～好看呢」、「幾乎沒有變化啊，始終如一的美」，其中女星楊繡惠也誇讚：「好像奧黛莉赫本」，獲得很多網友的認同，陳美鳳謙虛地回覆：「她是我的偶像」。

陳美鳳1998年發行台語專輯《籤詩》，再順勢推出「風華再現美鳳寫真集」，復刻奧黛麗赫本的造型，如今過了24年，陳美鳳把專輯照放在臉旁比對，皮膚緊實度、五官等幾乎沒有變化，只有髮型不同，不愧是演藝圈著名的美魔女。